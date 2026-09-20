Αλγκουαθίλ: «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, περισσεύουν τα σχόλια για τον Φρόιλερ»

Την ικανοποίησή του για το ψυχικό σθένος και την αποφασιστικότητα των παικτών του εξέφρασε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το δραματικό «διπλό» του Ολυμπιακού στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο 55χρονος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην πίστη που έδειξε η ομάδα του μέχρι το τέλος, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις εμφανίσεις του Ρέμο Φρόιλερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Στη διακοπή θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε. Τώρα είχαμε τρία συνεχόμενα ματς και καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο απ’ αυτά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι εκτός έδρας νίκες δεν είναι εύκολες, αλλά τα καταφέραμε γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε».

Στα τρία αυτά ματς έχετε ζήσει όλα τα συναισθήματα, απ’ αυτά που έχετε δει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα: «Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέψαμε το ματς της Ευρώπης και πήραμε τη νίκη. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα των παικτών. Έδειξαν επιμονή μέχρι να βάλουμε το γκολ της νίκης και αυτό κάναμε και τώρα εδώ. Αυτό με αφήνει ικανοποιημένο και δείχνει πολλά για το πως σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και ότι έχουν το πνεύμα του νικητή. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί ήρθαν εδώ μακριά από το γήπεδό μας και μας έκαναν να νομίζουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Να συγχαρούμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο κατάλαβαν ότι πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέλος για τη νίκη».

Για τον Ρέμο Φρόιλερ: «Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές».