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ΟΦΗ – Asteras Aktor 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι με τον Αθανασίου στο 90+5’ να ισοφαρίζει

Ο Αστέρας ήταν… αγκαλιά με την πρώτη του νίκη, αλλά το «κακό» πόδι του Αθανασίου με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο Ηράκλειο.  

ΟΦΗ – Asteras Aktor 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι με τον Αθανασίου στο 90+5’ να ισοφαρίζει
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Εκπληκτικό παιχνίδι στο Ηράκλειο, με τον ΟΦΗ να… σώζει το βαθμό της ισοπαλίας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τελικό 2-2 αφήνει τον Asteras Aktor με την πικρή γεύση της απώλειας της νίκης στην τελευταία φάση του ματς ουσιαστικά.

Η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε και έκανε ανατροπή μετά το γκολ του Αποστολάκη και πήρε προβάδισμα με τα τέρματα των Μακέντα και Κετού. Είχε τον έλεγχο του αγώνα και είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη τελική του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος, έγινε στο 71’. Όμως στο 90+5’ ο Αθανασίου με ένα εκπληκτικό τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Οι Κρητικοί είχαν την πρώτη απώλεια στην έδρα τους και έφτασαν τους 10 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας πήρε τον 2ο βαθμό του στο πρωτάθλημα.

Η ροή του αγώνα

11’ Ο Χατζηγιοβάνης έγινε κάτοχος εκτός περιοχής, σούταρε δυνατά διαγώνια, με τον Παπαδόπουλο να πέφτει και να απομακρύνει.

17’ Ο Κώτσιρας εκτός περιοχής και προς τα δεξιά, δοκίμασε δυνατό σουτ, η μπάλα κατευθυνόταν στο «παραθυράκι» της εστίας και ο Χριστογεώργος με εκπληκτική επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

18’ ΓΚΟΛ: Ο Αποστολάκης στη διαγώνιο της περιοχής πήρε μέτρα με την μπάλα καθώς βρήκε χώρο, σούταρε δυνατά εκτός του «κουτιού» και ο Παπαδόπουλος αντέδρασε λανθασμένα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0!

24’ ΓΚΟΛ: Ο Κετού άνοιξε την μπάλα αριστερά, o Μέντες έκανε το γύρισμα και ο Μακέντα απ’ το ύψος του πέναλτι με το αριστερό πλάσαρε στη γωνία του Χριστογεώργου για το 1-1!

38’ Καλό σουτ του Μακέντα από δύσκολη γωνία εκτός περιοχής, η μπάλα λίγο άουτ.

50’ ΓΚΟΛ: Εκπληκτική ενέργεια του Μπαρτόλο από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, πέρασε τέσσερις αντιπάλους, από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα, ο Κωστούλα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα πάνω στον Χριστογεώργο και ο επερχόμενος Κετού την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2!

75’ Ο Μπαρτόλο σκόραρε με εκπληκτική ατομική ενέργεια, όμως μετά από εξέταση της φάσης, ο διαιτητής Τσακαλίδης ακύρωσε το τέρμα καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ για χέρι παίκτη των φιλοξενούμενων στο ξεκίνημα της επίθεσης.

86’ Γύρισμα από τα αριστερά, ο Αϊτόρ στο ύψος του πέναλτι κοντρόλαρε και σούταρε, με τον Παπαδόπουλο να διώχνει με ωραία επέμβαση.

90’ Σέντρα του Πέρες, ο Ρικαρντίνιο για λίγο δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή.

90+5’ ΓΚΟΛ: Ο Αθανασίου από αριστερά κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή που ήταν γεμάτη παίκτες, σούταρε με το δεξί και πέτυχε πανέμορφο γκολ για το 2-2!

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Γκονζάλες, Κανελλόπουλος – Λάσκαρης, Μακέντα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης (58’ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Γκονζάλες (81’ Ντίκμαν), Μπουχαλάκης, Κανελλόπουλος, Νους (66’ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (58’ Φούντας), Ισέκα (58’ Κόντρο).

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Κετού (90’+4’ Τερεζίου), Μπαρτόλο (83’ Πέρεθ), Μακέντα (72’ Ρικαρντίνιο).

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