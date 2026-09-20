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«Λύγισε» τη Βενέτσια στην παράταση και κατέκτησε το Super Cup Ιταλίας η Αρμάνι Μιλάνο

Έχοντας σε καταπληκτικο βράδυ τον Μόουζες Ράιτ (23π.), η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε στην παράταση με 94-87 της Βενέτσια, κατακτώντας το Super Cup Ιταλίας.

«Λύγισε» τη Βενέτσια στην παράταση και κατέκτησε το Super Cup Ιταλίας η Αρμάνι Μιλάνο
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Η Αρμάνι Μιλάνο αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό του Super Cup Ιταλίας, επικρατώντας της Βενέτσια με 94-87 στην παράταση (79-79 κ.δ.). Η ομάδα του Πέπε Ποέτα χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψει την αντίσταση των μαχητικών Βενετσιάνων και να σηκώσει την πρώτη κούπα της αγωνιστικής περιόδου.

Παρότι η Αρμάνι μπήκε νωθρά στο παιχνίδι και βρέθηκε να χάνει με 8-22 στο πρώτο δεκάλεπτο, ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, ροκάνισε τη διαφορά και έστειλε το ματς στην παράταση, όπου επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους (6/6 δίποντα, 11/14 βολές) και 6 ριμπάουντ, όντας πρώτος σκόρερ τηου αγώνα.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Λεάντρο Μπολμάρο με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Λούντβιχ Χάκανσον και Άλεκ Πίτερς (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 8-22, 32-42, 54-56, 79-79 (κ.δ.), 87-94 (παρ.)

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Κόουλ (4 ασίστ), Ράιτ 23 (6/6 δίποντα, 11/14 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντιοπ 9 (4 ριμπάουντ), Τονούτ, Μπολμάρο 17 (2/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμπσον (3 ασίστ), Ρίτσι 10 (2/4 τρίποντα), Φλακαντόρι, Χολ 8 (7 ασίστ), Γκούντουριτς 15 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ακέλε.

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