Νίκολιτς: «Βρήκαμε ενέργεια στο τέλος και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη»

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην αντίδραση της «Ένωσης» μετά το δύσκολο ξεκίνημα απέναντι στον Βόλο, αλλά και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του μέχρι το φινάλε, που έφερε το πολύτιμο «τρίποντο» στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1, με τον Σέρβο τεχνικό να εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στον Βόλο, ενώ αναφέρθηκε και στη διακοπή των τριών εβδομάδων που ακολουθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στο MAGENTA Sport, μετά το τέλος του αγώνα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Οι παίκτες μου βρήκαν στο τέλος αυτή την ενέργεια που χρειαζόμασταν και πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Κάναμε καλή εμφάνιση, με εξαίρεση τα πρώτα 15 λεπτά. Στη συνέχεια παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ δύσκολος, καθώς η μπάλα αναπηδούσε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε εδώ για να μας στηρίξει. Ακολουθεί μια διακοπή τριών εβδομάδων, κάτι καινούργιο για εμάς. Θα έχουμε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι γι' αυτό. Μέσα στη διακοπή θα δώσουμε δύο φιλικά παιχνίδια, με τον Παναιτωλικό και την Athens Kallithea. Ελπίζω οι διεθνείς μας να επιστρέψουν υγιείς».