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Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Οι λόγοι που έμειναν εκτός οι Κόστα και Τάισον

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τους Ντιέγκο Κόστα και Τάισον απέναντι στον Παναιτωλικό, με τους δύο ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός αποστολής.

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Οι λόγοι που έμειναν εκτός οι Κόστα και Τάισον
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Ο Ντιέγκο Κόστα αισθάνθηκε μια ενόχληση στο γόνατο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του ΠΑΟΚ, το Σάββατο (19/09). Ο Βραζιλιάνος στόπερ υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθαρά.

Παρόλα αυτά, το ιατρικό επιτελείο και το τεχνικό τιμ αποφάσισαν να μην πάρουν ρίσκο, με τον Κόστα να παραμένει στη Θεσσαλονίκη για προληπτικούς λόγους και να μην ακολουθεί την αποστολή στο Αγρίνιο.

Από την άλλη, ο Τάισον εμφάνισε συμπτώματα ίωσης τις τελευταίες ώρες πριν από την αναχώρηση της ομάδας και έτσι δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή.

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