Ηρακλής: Ψήφος εμπιστοσύνης του Μονεμβασιώτη στον Ματσάρι

Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Βάλτερ Ματσάρι έστειλε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κατά διαστήματα κάνουν την εμφάνισή τους και θέλουν τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται υπό πίεση.

Στη συνάντηση που είχαν την Κυριακή (20/09), ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή ξεκαθάρισε πως η εμπιστοσύνη του προς τον προπονητή παραμένει δεδομένη και πως δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία. Τα συγκεκριμένα σενάρια έχουν κατά καιρούς συνδεθεί ακόμη και με το όνομα του Έντι Ιορντανέσκου.

Η τοποθέτηση του Μονεμβασιώτη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ματσάρι στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Άρη. Ο Ιταλός τεχνικός είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το ρόστερ κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υλοποιήθηκαν όλες οι εισηγήσεις του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μέγεθος της ομάδας, καθώς ο Ηρακλής διαθέτει περισσότερους από 30 ποδοσφαιριστές. Ένα τόσο μεγάλο ρόστερ, σύμφωνα με τον Ματσάρι, δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην καθημερινή δουλειά και στη λειτουργία της ομάδας.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Μονεμβασιώτης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει ο Ηρακλής το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα μετρά πλέον τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα, με τη διοίκηση να βλέπει σημάδια βελτίωσης και τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μονεμβασιώτης έδωσε ουσιαστικά στον Ματσάρι την ελευθερία να προχωρήσει στις αποφάσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη συνέχεια.