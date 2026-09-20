Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Αγρινίου, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει το πάνω χέρι στις πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ μετρά 22 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 23 παιχνίδια απέναντι στους Αγρινιώτες, ανεξαρτήτως έδρας.

Ο Γιάννης Αναστασίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα, παρατάσσοντας σχεδόν όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του. Στην ενδεκάδα βρίσκεται και ο νεοαποκτηθείς Θυμιάνης, ενώ στην επίθεση ξεκινούν οι Οπόκου, Νακάμπα και Μπάτζι.

Για τον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα βρίσκονται οι Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Κένι και Μπάμπα, ενώ στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Πέλκας, Γιάκιτς και Ζαφείρης. Την επιθετική τριάδα του «Δικεφάλου» αποτελούν οι Αλί, Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Κόγιτς, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου, Μπάτζι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Μπάμπα, Άλι, Ντιαγέ.