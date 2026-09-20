Νίστρουπ: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο - Δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος»

Στη σημασία της διάρκειας που έχει το πρωτάθλημα στάθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε πως άπαντες στην ομάδα γνωρίζουν ότι η μάχη για το πρωτάθλημα κρίνεται σε βάθος χρόνου και όχι από ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα. Για τον Νίστρουπ, η φετινή Super League αποτελεί έναν μαραθώνιο, στον οποίο απαιτείται σταθερότητα και συνέπεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

Για το 2ο ημίχρονο και την πιθανή κούραση της ομάδας: «Είναι δύσκολο για τους παίκτες μου να παίζουν τόσα παιχνίδια μαζί, αλλά είμαι εδώ δύο μήνες και από αυτό που έχω δει θα πω πως το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουμε κερδίσει τους βαθμούς, αλλά η Καλαμάτα μας έκανε τη ζωή δύσκολη».

Για το αήττητο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά ήταν δύσκολα ειδικά η Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα».

Τι περιμένει ακόμα από την ομάδα: «Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη για εμάς επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε, δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος».

Για τη δυσκολία του παιχνιδιού με την Καλαμάτα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να ψάχνουμε τη νίκη όπου και να παίζουμε. Απόψε κυνηγήσαμε τη νίκη, την αξίζαμε και την πήραμε. Ο Ινιάκι έκανε σωτήριες επεμβάσεις και κρατάω ξανά τους τρεις βαθμούς που πήραμε και είναι πολύ σημαντικοί».

Σχετικά την εικόνα της Καλαμάτας: «Δεν θα συγκρίνω εμάς με τους αντιπάλους μας, ο κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του. Η Καλαμάτα μας έβαλε δύσκολα, ήταν μια ενδιαφέρουσα ομάδα να τη βλέπεις»