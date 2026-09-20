· Μπανταλόνα · Μπαρτσελόνα

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

Ο «σεληνιασμένος» Νίκο Λαπροβίτολα σταμάτησε στους 31 πόντους και οδήγησε τη Μπανταλόνα στην κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας, πληγώνοντας παράλληλα την πρώην ομάδα του.

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μπανταλόνα κατέληξε ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ισπανία, με την ομάδα του Ντάνι Μιρέτ να επικρατεί με 101-87 της Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup.

Ο Νίκο Λαπροβίτολα «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και με μια ξεχωριστή παράσταση 31 πόντων με 9/13 τρίποντα και 7 ασίστ, χάρισε την κούπα στη Μπανταλόνα.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Εμίν Σουλεΐμάνοβιτς με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά των ηττημένων, ο Τζοέλ Πάρα ξεχώρισε με 24 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 52-46, 71-68, 101-87

Μπανταλόνα (Μίρετ): Κρααγκ 4, Έλις 8 (2/7 τρίποντα), Εντιαγιέ 14 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρούμπιο 10 (8 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λαπροβίτολα (1/3 δίποντα, 9/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Χάκανσον, Ρέγιες 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σουλεϊμάνοβιτς 19 (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Τόρες, Νογκιές, Μπιργκάντερ 2 (4 ριμπάουντ), Τσίταμ 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Μπαρτσελόνα (Σέκουλιτς): Πάντερ 20 (1/3 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκίμπσον, Μάρτιν 16 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάοντ), Ουμούντε 2 (5 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 8 (0/3 τρίποντα), Μπριθουέλα 6 (1/4 τρίποντα), Ενκαμουά 5, Νούνιεθ, Μπαλτσερόφσκι 3, Μινάγια, Νίμπο 3, Πάρα 24 (5/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

COMMENTS
LATEST NEWS
23:11 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα

23:04 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Άντεξε στην πίεση και έφυγε με το τρίποντο ο «Δικέφαλος»

22:59 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4

22:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

22:52 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

22:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)

22:26 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο - Δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος»

22:24 EUROLEAGUE

Πάρκερ για Φρανσίσκο: «Ήταν διατεθειμένος να περιμένει αλλά δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο»

22:22 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ξανά στο ματς οι Αγρινιώτες - Μείωσε σε 1-2 ο Εστέμπαν (video)

22:06 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του «τριφυλλιού» στη Νεάπολη (vid)

22:03 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ο Εντιαγέ διπλασίασε τα τέρματα του «Δικεφάλου» (video)

21:58 SUPER LEAGUE

Μπέος: «Παίχτηκαν εκατομμύρια στη νίκη της ΑΕΚ» - Τι είπε για το περιστατικό με Μπρινιόλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας