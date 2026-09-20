Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

Στη Μπανταλόνα κατέληξε ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ισπανία, με την ομάδα του Ντάνι Μιρέτ να επικρατεί με 101-87 της Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup.

Ο Νίκο Λαπροβίτολα «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και με μια ξεχωριστή παράσταση 31 πόντων με 9/13 τρίποντα και 7 ασίστ, χάρισε την κούπα στη Μπανταλόνα.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Εμίν Σουλεΐμάνοβιτς με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά των ηττημένων, ο Τζοέλ Πάρα ξεχώρισε με 24 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 52-46, 71-68, 101-87

Μπανταλόνα (Μίρετ): Κρααγκ 4, Έλις 8 (2/7 τρίποντα), Εντιαγιέ 14 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρούμπιο 10 (8 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λαπροβίτολα (1/3 δίποντα, 9/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Χάκανσον, Ρέγιες 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σουλεϊμάνοβιτς 19 (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Τόρες, Νογκιές, Μπιργκάντερ 2 (4 ριμπάουντ), Τσίταμ 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Μπαρτσελόνα (Σέκουλιτς): Πάντερ 20 (1/3 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκίμπσον, Μάρτιν 16 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάοντ), Ουμούντε 2 (5 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 8 (0/3 τρίποντα), Μπριθουέλα 6 (1/4 τρίποντα), Ενκαμουά 5, Νούνιεθ, Μπαλτσερόφσκι 3, Μινάγια, Νίμπο 3, Πάρα 24 (5/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ)