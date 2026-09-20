Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Άντεξε στην πίεση και έφυγε με το τρίποντο ο «Δικέφαλος»
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τα γκολ των Τάχα Άλι και Εντιαγέ, είδε τους γηπεδούχους να μειώνουν με τον Εστέμπαν και άντεξε μέχρι το τέλος, παρά τα προβλήματα τραυματισμών των Άλι και Παβλένκα.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Τάχα Άλι και ο Εντιαγέ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στον Δικέφαλο, με τον Εστέμπαν να μειώνει στο δεύτερο μέρος. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Σορετίρε στο 90+3'.
Η εξέλιξη του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Εντιαγέ, εκείνος πάτησε περιοχή και γύρισε την μπάλα στον Πέλκα, όμως ο Κουτσερένκο διάβασε σωστά τη φάση και μπλόκαρε.
Ο Δικέφαλος συνέχισε να απειλεί, κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τον Κένι να ανεβαίνει συνεχώς. Στο 21' ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Κένι ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης.
Η πίεση του ΠΑΟΚ απέφερε τελικά καρπούς στο 33'. Ο Γιάκιτς έβγαλε εξαιρετικά στην αντεπίθεση τον Τάχα Άλι, ο οποίος συνέκλινε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με σουτ, το οποίο κόντραρε, νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.
Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί και έξι λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα και την πρώτη κεφαλιά του Ελουστόντο, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Εντιαγέ από κοντά διαμόρφωσε το 0-2 στο 39'.
Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο επιθετικά και άρχισε να πιέζει τον ΠΑΟΚ, με τον Αναστασίου να προχωρά και σε δύο αλλαγές.
Στο 47' ο Δικέφαλος έχασε τον Τάχα Άλι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 51'. Μετά από κόρνερ και την αρχική απομάκρυνση του Εντιαγέ, ο Εστέμπαν κατέβασε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-2.
Ο Παναιτωλικός πήρε ψυχολογία και συνέχισε να πιέζει. Στο 60' οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για πτώση του Μπάτζι στην περιοχή, όμως από την εξέταση της φάσης δεν προέκυψε παράβαση.
Στο 68' ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Παβλένκα συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, αποχωρώντας με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.
Στα τελευταία λεπτά ο Παναιτωλικός πίεσε ασφυκτικά, μεταφέροντας το παιχνίδι στο μισό του ΠΑΟΚ. Η άμυνα του Δικεφάλου, όμως, άντεξε και στο τέλος ο Σορετίρε σκόραρε για το τελικό 1-3.
Γκολ: Εστέμπαν 51’ / Άλι 33’ , Εντιαγέ 39’ , Σορετίρε 90+7’.
Κίτρινες κάρτες: Γκράναθ 29’, Θυμιάνης 39’, Νακάμπα 64’, Εστέμπαν 81’ / Γιάκιτς 89’.
Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος (Ντίαζ 46’), Νακάμπα (Μεχία 86’), Κόγιτς (Εστεμπάν 46’), Εράκοβιτς, Τζενεπό (Άλεξιτς 63’), Οπόκου (Σουμά 63’), Μπάτζι.
ΠΑΟΚ: Παβλένκα (Τσιφτσής 73’), Κένι, Ελουστόντο (Μπαταούλας 73’), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (Σανταμαρία 86’), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (Ούγκρεσιτς 73’), Άλι (Σορετίρε 48’), Εντιαγέ.