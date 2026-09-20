Αναστασίου: «Ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο να μάθω να μετράω μέχρι το πέντε»

Ο Γιάννης Αναστασίου άφησε αιχμές για τη διαιτησία μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού στάθηκε στις κίτρινες κάρτες που δέχθηκαν οι παίκτες του, σημειώνοντας πως υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσαν να έχουν τιμωρηθεί αντίστοιχα και υπέρ της ομάδας του. Όπως ανέφερε, αυτό του άφησε μια «πικρία», καθώς θεωρεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές του δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν με τον τρόπο που ήθελαν.

Παράλληλα, ο Αναστασίου ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο, αναγνωρίζοντας πως οι επιλογές του δεν λειτούργησαν όπως θα ήθελε. Από την άλλη, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, τονίζοντας πως έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Οι δηλώσεις του Αναστασίου:

«Είπα στους παίκτες μου ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ. Δείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο και να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ποιοτικός με παίκτες που μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ζημιά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν βγάλαμε πράγματα και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.

Δεν ήταν καλές οι επιλογές που έκανα όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε την εικόνα μας με τις αλλαγές. Πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το παιχνίδι. Είμαστε μία ομάδα που θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και υπήρχαν στιγμές που δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε. Πιστεύω ότι δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε πολλές κίτρινες κάρτες.

Ήταν πάρα πολλές εις βάρος μας αλλά θα μπορούσε να έχει και ο αντίπαλος. Μας αφήνει μία πικρία αυτό γιατί δεν μας άφησαν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο να καθίσω στο θρανίο και να μάθω να μετράω μέχρι το πέντε, γιατί μάλλον δεν ξέρω».