Παναθηναϊκός: Αήττητος σε 13 ματς τριών διοργανώσεων

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, άρχισε στα τέλη Ιουλίου. Συγκεκριμένα στις 23/7. Μέχρι τις 20/9 όταν και αντιμετώπισαν την Καλαμάτα, έδωσαν 13 ματς. Αυτές οι 59 μέρες, σχεδόν δύο μήνες, ήταν άκρως απαιτητικοί για το «τριφύλλι». Καθώς έπρεπε παράλληλα να προετοιμάζεται για το σύνολο της σεζόν, χωρίς να έχει δικαίωμα λάθους.

Η ομάδα του Τζέικουμπ Νίστρουπ έχει κατορθώσει ως τώρα, να παραμείνει αήττητη. Κατορθώνοντας να προκριθεί στη League Phase του Conference League από τρεις προκριματικές φάσεις, ενώ στη Super League έχει 5 στα 5 και στη League Phase του Κυπέλλου 2 στα 2.

10 νίκες και 3 ισοπαλίες είναι η συγκομιδή του «τριφυλλιού» ως τώρα.

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού ως τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις Εθνικές ομάδες:

23/07/2026 Conference League Πάξι – Παναθηναϊκός 1-2

30/07/2026 Conference League Παναθηναϊκός – Πάξι 2-2

05/08/2026 Conference League Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1

11/08/2026 Conference League ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)

20/08/2026 Conference League Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2

27/08/2026 Conference League Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)

31/08/2026 Super League Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

03/09/2026 Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

06/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

10/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-1

13/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

16/09/2026 Κύπελλο Ελλάδας Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

20/09/2026 Super League Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1