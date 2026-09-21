· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αήττητος σε 13 ματς τριών διοργανώσεων

Οι «πράσινοι» έφτασαν στη διακοπή των Εθνικών ομάδων, χωρίς να έχουν γνωρίσει την ήττα σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν αγωνιστεί. 

Παναθηναϊκός: Αήττητος σε 13 ματς τριών διοργανώσεων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, άρχισε στα τέλη Ιουλίου. Συγκεκριμένα στις 23/7. Μέχρι τις 20/9 όταν και αντιμετώπισαν την Καλαμάτα, έδωσαν 13 ματς. Αυτές οι 59 μέρες, σχεδόν δύο μήνες, ήταν άκρως απαιτητικοί για το «τριφύλλι». Καθώς έπρεπε παράλληλα να προετοιμάζεται για το σύνολο της σεζόν, χωρίς να έχει δικαίωμα λάθους.

Η ομάδα του Τζέικουμπ Νίστρουπ έχει κατορθώσει ως τώρα, να παραμείνει αήττητη. Κατορθώνοντας να προκριθεί στη League Phase του Conference League από τρεις προκριματικές φάσεις, ενώ στη Super League έχει 5 στα 5 και στη League Phase του Κυπέλλου 2 στα 2.

10 νίκες και 3 ισοπαλίες είναι η συγκομιδή του «τριφυλλιού» ως τώρα.

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού ως τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις Εθνικές ομάδες:

23/07/2026 Conference League Πάξι – Παναθηναϊκός 1-2

30/07/2026 Conference League Παναθηναϊκός – Πάξι 2-2

05/08/2026 Conference League Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1

11/08/2026 Conference League ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)

20/08/2026 Conference League Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2

27/08/2026 Conference League Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)

31/08/2026 Super League Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

03/09/2026 Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

06/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

10/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-1

13/09/2026 Super League Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

16/09/2026 Κύπελλο Ελλάδας Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

20/09/2026 Super League Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

COMMENTS
LATEST NEWS
00:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αήττητος σε 13 ματς τριών διοργανώσεων

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα ήττα από την Παρί και... κατρακύλα για τη Μαρσέιγ στο πρωτάθλημα

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Επιβλητική νίκη για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε

23:44 SUPER LEAGUE

Αναστασίου: «Ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο να μάθω να μετράω μέχρι το πέντε»

23:32 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη νίκη του «Δικεφάλου» στο Αγρίνιο

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρτέτα: «Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα, πρέπει να νιώσουμε τον πόνο»

23:11 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα»

23:04 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Άντεξε στην πίεση και έφυγε με το τρίποντο ο «Δικέφαλος»

22:59 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4

22:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

22:52 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

22:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας