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Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)

Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» μετά το τέλος του αγώνα κατέβηκε στον πάγκο και τα είπε με τον Δανό προπονητή.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)
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Το πέμπτο διαδοχικό τρίποντο του Παναθηναϊκού στη Super League παρακολούθησε από κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε στη Νίκαια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ ταξίδεψε μαζί με την αποστολή και είδε την ομάδα του να φεύγει με τη νίκη από τη Νίκαια. Το γκολ του Ανδρέα Τετέι στο 33ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στον Παναθηναϊκό το 1-0 και να τον διατηρήσει στην κορυφή με το απόλυτο των βαθμών.

Μετά τη λήξη, ο Αλαφούζος είχε τετ-α-τετ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του «τριφυλλιού». Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» συνομίλησε με τον Δανό τεχνικό, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμη επιτυχημένης αποστολής για την ομάδα.

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[389680] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΟ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
[389680] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΟ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

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