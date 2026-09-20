Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Στη Νίκαια ο Γιάννης Αλαφούζος (vid)
Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» θα δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του κόντρα στη «μαύρη θύελλα».
Ο Παναθηναϊκός «μονομαχεί» με την Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται στη Νίκαια για το παιχνίδι.
Όπως διαβάσατε νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είναι ο επικεφαλής της αποστολής για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων».
Μάλιστα ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου αρκετή ώρα πριν από την έναρξη του ματς έκανε και μία μικρή βόλτα στον αγωνιστικό χώρο.