Ατλέτικο - Ρεάλ 2-1: Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τη μάχη της Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, καθώς επικράτησε 2-1 της Ρεάλ στο «Metropolitano» και πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο για την 7η αγωνιστική της LaLiga.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να παραβιάσουν την εστία της Ρεάλ. Από την άλλη, η «Βασίλισσα» προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τον Βινίσιους, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Το σκηνικό άλλαξε στο 50ο λεπτό. Ο Ντιν Χάουσεν ανέτρεψε τον Τζουλιάνο Σιμεόνε μέσα στην περιοχή και, έπειτα από παρέμβαση του VAR, η αρχική κίτρινη κάρτα μετατράπηκε σε απευθείας κόκκινη. Παράλληλα, η Ατλέτικο κέρδισε πέναλτι.

Ο Γκριμάλντο ανέλαβε την εκτέλεση και στο 53' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην Ατλέτικο και αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες.

Οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και έξι λεπτά αργότερα έφτασαν και σε δεύτερο γκολ. Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε βρήκε εξαιρετικά τον Τζόναθαν Ντέιβιντ μέσα στην περιοχή και ο Καναδός επιθετικός με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0.

Η Ρεάλ, ωστόσο, δεν τα παράτησε. Ο Κουρτουά κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι με σημαντικές επεμβάσεις, ενώ στο 90ό λεπτό η «Βασίλισσα» κατάφερε να μειώσει. Ο Ρίντιγκερ νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπερνάντο Σίλβα και με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Στα τελευταία λεπτά, η Ρεάλ πίεσε για την ισοφάριση, όμως η Ατλέτικο άντεξε και κράτησε μέχρι τέλους τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πανηγύρισε μια σημαντική επιτυχία στο μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης και προσπέρασε τη Ρεάλ στη βαθμολογία, αφήνοντας παράλληλα τη «Βασίλισσα» έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.