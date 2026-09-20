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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πρώτη ήττα στη Serie A για την Κόμο του Δουβίκα

Η Φροζινόνε επικράτησε 2-0 της Κόμο στο «Μπενίτο Στίρπε», υποχρεώνοντας την ομάδα του Τάσου Δουβίκα στην πρώτη της ήττα στην εφετινή Serie A. 

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πρώτη ήττα στη Serie A για την Κόμο του Δουβίκα
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Η αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League είδε τη Φροζινόνε να της χαλάει τα σχέδια, στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Κόμο είχε ταξιδέψει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με στόχο τη νίκη, η οποία θα της επέτρεπε να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τις Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη και πανηγύρισαν ένα σημαντικό «τρίποντο».

Η Φροζινόνε μπήκε αποφασιστικά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να θέσει τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Τζάκομο Καλό άνοιξε το σκορ, ενώ ο Γκιόργκι Κβερνάτζε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η Κόμο επιχείρησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, δημιουργώντας ευκαιρίες για να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Λορέντσο Παλμισάνι, ωστόσο, στάθηκε αντάξιος των περιστάσεων, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Φροζινόνε να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη και την Κόμο να γνωρίζει την πρώτη της φετινή ήττα, μετά από ένα σερί τεσσάρων νικών σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, πριν αντικατασταθεί από τον Κεν.

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