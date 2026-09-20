EuroVolley: Πικρός αποκλεισμός για την Ελλάδα στο tie-break από τη Φινλανδία

Η Ελλάδα πάλεψε γενναία κόντρα στη Φινλανδία, όμως δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ από τη Φινλανδία και μένοντας εκτός 8αδας του EuroVolley της Ιταλίας.

Το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και με αιχμές του δόρατος τους Μάρκου, Πρωτοψάλτη και Βουλκίδη κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-22. Παρά την άμεση αντίδραση των Φινλανδών, οι οποίοι ισοφάρισαν επιβλητικά σε 1-1 (25-16) πιέζοντας στο σερβίς και το μπλοκ, η «γαλανόλευκη» ανέκτησε τον έλεγχο στο τρίτο σετ. Με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και καθοριστικούς πόντους από τους Πιτακούδη και Ράπτη, η Ελλάδα επικράτησε εκ νέου με 25-22, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ. Η Εθνική έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση όταν προσπέρασε με 23-22, όμως η Φινλανδία έβγαλε κρίσιμες άμυνες, εκμεταλλεύτηκε τα ελληνικά λάθη και με ένα σερί 3-0 κατέκτησε το σετ με 25-23, στέλνοντας την αναμέτρηση στο tie-break.

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία, οι Φινλανδοί ξέφυγαν αρχικά με 7-4, με την Ελλάδα να ισοφαρίζει προσωρινά σε 7-7 χάρη στις επεμβάσεις του Πιτακούδη.

Ωστόσο, στο φινάλε ο Μάρτιλα ηγήθηκε των επιθέσεων των Φινλανδών, οι οποίοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και σφράγισαν το 15-13, παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα και αφήνοντας την ελληνική ομάδα με την πικρία της χαμένης ευκαιρίας.