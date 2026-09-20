Super League 2: Νίκη με «ερυθρόλευκο» χρώμα για τη Μαρκό στου Ρέντη - «Σεφτέ» για Αστέρα AKTOR Β'

Μεγάλες νίκες πανηγύρισαν Μαρκό και Αστέρας AKTOR B’, επικρατώντας του Ολυμπιακού Β’ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς αντίστοιχα για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2.

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο θέαμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, η Μαρκό πανηγύρισε σπουδαίο διπλό. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο 32ο λεπτό με τον Ελ Αραμπί, ενώ ένας ακόμη πρώην «ερυθρόλευκος», ο Σεμπά, με δύο προσωπικά τέρματα στο 48' και το 57' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Ολυμπιακός Β’ έβγαλε άμεση αντίδραση, μειώνοντας αρχικά με τον Ζουγλή στο 61' και ξαναμπαίνοντας στο ματς τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Λεγκίσι (2-3). Παρά την πίεση των Πειραιωτών για την ισοφάριση, ο Νεκούλ στις καθυστερήσεις (90+3') χτύπησε στην κόντρα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-4.

Με τη νίκη αυτή η Μαρκό ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ παρέμεινε στην 8η θέση με 4 πόντους.

Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR B’ κατέκτησε το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν κάμπτοντας την αντίσταση του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

«Χρυσός» σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Χριστόφορος Κολιμάτσης στο 45+1', χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη που την ανέβασε στη 10η θέση με τρεις βαθμούς, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στη 13η με έναν βαθμό.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 1-4

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0

Αστέρας AKTOR Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 2-4

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

Πύργος – ΑΕΛ Novibet

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία