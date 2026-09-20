Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν πήρε τη νίκη απέναντι στη Λειψία

Η Λεβερκούζεν πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της, επικρατώντας 2-0 της Λειψίας και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με Άουγκσμπουργκ, Μάιντς και Βέρντερ Βρέμης.

Η Λειψία έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο 34ο λεπτό, όταν ο Ενκουνκού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα. Ο Γκουτιέρεθ βρήκε τον Σικ και ο Τσέχος επιθετικός με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 57', οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Σικ βρέθηκε στη δημιουργία και ο Γκουτιέρεθ έγινε εκτελεστής, αξιοποιώντας κακό διώξιμο της άμυνας της Λειψίας και διαμορφώνοντας με σουτ μέσα από την περιοχή το 2-0.