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Αλγκουαθίλ: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 0-1 επί του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική της Super League

Αλγκουαθίλ: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό»
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Ο Ολυμπιακός χάρη στο «χρυσό» γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Super League.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανέφερε μεταξύ άλλων τη νοοτροπία των παικτών στην αναμέτρηση, τη στήριξη του κόσμου, ενώ παράλληλα μίλησε και για την επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά δεν φαινόταν, οι φίλαθλοι ήταν δίπλα μας. Έπρεπε να επιμείνουμε μέχρι το τέλος και τελικά το καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για τη διακοπή: «Θα μας άρεσε να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, θα λείψουν 14-15 παίκτες με τις Εθνικές τους. Έχουμε όμως αυτοπεποίθηση από τις νίκες, από τη νίκη στο Europa League και το σημερινό εκτός έδρας, ώστε να έχουμε ενέργεια για να δουλέψουμε όσοι παραμείνουμε στον Ρέντη».

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