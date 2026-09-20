Παναθηναϊκός: Με Αλαφούζο στη Νεάπολη - Κόσμος εμψύχωσε την αποστολή (vid)

Με τον Γιάννη Αλαφούζο επικεφαλής της αποστολής αναχώρησε ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Νεάπολη, ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» βρίσκεται μαζί με την ομάδα στην εκτός έδρας αποστολή, θέλοντας να είναι παρών στο πλευρό των «πράσινων» πριν από ένα ακόμη παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή, περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η ομάδα κατά την αναχώρηση της αποστολής.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν το «παρών» για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές πριν από την αναχώρησή τους για τη Νεάπολη, δημιουργώντας θερμή ατμόσφαιρα έξω από το ξενοδοχείο.

Οι οπαδοί που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο συνόδευσαν την αποστολή της ομάδας μέχρι το γήπεδο της Νέαπολης, φώναξαν συνθήματα για τον Παναθηναϊκό και αποχώρησαν ειρηνικά.

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