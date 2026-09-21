Μεσημέρι Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Λίντα Φρουβίρτοβα στον πρώτο γύρο του Singapore Open, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μαθαίνει την ημέρα και την ώρα της αναμέτρησης.

Μεσημέρι Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη
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Στη «μάχη» του Singapore Open στρέφει το βλέμμα της η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο του τουρνουά τη Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο 161 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία έμαθε την ημέρα και την ώρα που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τσέχα πρωταθλήτρια, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (22/09) και θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν, με την Σάκκαρη να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ στο κινεζικό Open το 2023.

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