Μεσημέρι Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη

Στη «μάχη» του Singapore Open στρέφει το βλέμμα της η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο του τουρνουά τη Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο 161 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία έμαθε την ημέρα και την ώρα που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τσέχα πρωταθλήτρια, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (22/09) και θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν, με την Σάκκαρη να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ στο κινεζικό Open το 2023.