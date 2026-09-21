Μεσημέρι Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Λίντα Φρουβίρτοβα στον πρώτο γύρο του Singapore Open, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μαθαίνει την ημέρα και την ώρα της αναμέτρησης.
Στη «μάχη» του Singapore Open στρέφει το βλέμμα της η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο του τουρνουά τη Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο 161 στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Μαρία έμαθε την ημέρα και την ώρα που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τσέχα πρωταθλήτρια, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (22/09) και θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court.
Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν, με την Σάκκαρη να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ στο κινεζικό Open το 2023.