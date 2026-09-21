«Παρά την άφιξη Ομπράντοβιτς, το ποδόσφαιρο στρέφει ξανά τα βλέμματα πάνω του»

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει προκαλέσει συζητήσεις και εκτός ελληνικών συνόρων. Η σερβική «MozzartSport» ασχολήθηκε εκτενώς με το νέο πρόσωπο των «πράσινων», εστιάζοντας στη θεαματική αλλαγή σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκεται ο Γιάκομπ Νίστρουπ και ο τρόπος με τον οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό αγωνιστικό σύνολο. Η αλλαγή δεν περιορίστηκε στον πάγκο, αλλά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το ρόστερ, με τον Παναθηναϊκό να πραγματοποιεί ένα από τα πιο δυναμικά καλοκαίρια της ιστορίας του.

Η επένδυση για τη δημιουργία της νέας ομάδας έφτασε περίπου τα 45 εκατ. ευρώ, με αρκετά νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθήνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ινιάκι Πένια, Στέφαν ντε Φράι, Ρικ φαν Ντρόνχελεν, Ιμράν Λούζα, Ετιέν Καμαρά και Κινγκς Κάνγκουα.

Ξεχωριστή θέση στη μεταγραφική δραστηριότητα κατέχει ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ως κανονική μεταγραφή και αποτελεί πλέον την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου.

Σύμφωνα με τη *MozzartSport*, σημαντική διαφοροποίηση υπήρξε και στην επιθετική γραμμή, με τον Λιβάι Γκαρσία να προστίθεται στις διαθέσιμες επιλογές μαζί με τον Ανδρέα Τετέι.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στο γήπεδο

Η πιο πειστική απόδειξη, πάντως, βρίσκεται στα αποτελέσματα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας πετύχει πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η συνολική εικόνα της ομάδας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα μετρά 10 νίκες, τρεις ισοπαλίες και καμία ήττα.

Η σερβική ιστοσελίδα στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επαναφέρει το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στο προσκήνιο. Παρότι το μπάσκετ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγάλα σημεία αναφοράς του συλλόγου και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ομάδα μπάσκετ, το ποδόσφαιρο έχει πλέον ξαναμπεί δυναμικά στην καθημερινότητα των φίλων του «Τριφυλλιού».

Το επόμενο μεγάλο τεστ, όπως επισημαίνεται και στο αφιέρωμα, δεν θα αργήσει. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για το νέο σύνολο του Νίστρουπ και θα δείξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι ο φετινός Παναθηναϊκός.