Ο Τετέι τους χόρεψε και ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και καλύτερος !

Ολη την εβδομάδα ακούγαμε για μπλόκα, για κινητοποίηση και για διάφορα άλλα. Μπήκε μέσα ο Παναθηναϊκός, όπως έπρεπε ο Τετέι τους χόρεψε πέτυχε μία γκολάρα και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην έγινε, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείρηση και λόγω κόπωσης από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και για να αποφύγει τραυματισμούς σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο.

Οταν πας για πρωτάθλημα θα χρειαστεί να πάρεις και τέτοιες νίκες. Με 0-1 και χωρίς να παίξεις καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, όμως, η ομάδα θα μπορούσε να βάλει και δύο και τρία γκολ, για να μην υπάρχει άγχος στο τέλος μην γίνει καμία στραβοκλωτσιά και μπει γκολ από το πουθενά.

Ο Πένια μία φορά χρειάστηκε να παρέμβει και συνέβη στο 62, όταν είδε απέναντί του τον Χάμζα, που αιφνιδιάστηκε και ο Ισπανός πορτιέρε καπάκωσε την μπάλα και έσβησε την φάση. Ο Τετέι στο πρώτο ημίχρονο δεν αντιμετωπιζόταν, παρά μόνο με φάουλ και κίτρινες κάρτες, που δεν πήραν οι αντίπαλοί του. Μαζί με τον Λιβάι δημιούργησαν έναν πανικό στην αντίπαλη άμυνα. Ετσι ήρθε το γκολ, όταν ο Τετέι πέρασε από τρεις παίκτες και έπιασε μία οβίδα, που δεν πιανόταν και έκανε το 0-1. Ο Τετέι είχε άλλες δύο μεγάλες φάσεις, ο Λιβάι είχε δοκάρι και το 0-1 ήταν μικρό για το πρώτο ημίχρονο.

Εκτός από τον Τετέι, και τον Πένια που χρειάστηκε μία φορά και έκανε μία χαρά την δουλειά του εξαιρετικός ήταν και ο Ντε Φράι, που δεν άφησε να περάσει τίποτα πίσω και ήταν ένας αρχηγός με όλη την σημασία της λέξης. Είναι ένας τοπ αμυντικός, που μαζί με τον Πένια έχουν δώσει μεγάλη ηρεμία στην άμυνα.

Μετά από τρία χρόνια ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 είναι πρώτος και καλύτερος στην βαθμολογία, βάζει γκολ με ευκολία και πλέον δέχεται με δυσκολία φάσεις. Πάει η ομάδα χαρούμενη στην διακοπή μετά από χρόνια και το κυριότερο είναι, ότι ο κόσμος αρχίζει και πιστεύει στην ομάδα και υπάρχει συσπείρωση.

Και επειδή μας έχουν τρελάνει με την ....παράγκα Αλαφούζου για πέναλτι, που ήταν και πήρε ο Παναθηναϊκός, είδαμε και το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ στον Βόλο με τον Γιόβιτς να βουτάει και ο διαιτητής με τον var να τον επιβραβεύουν και η ΑΕΚ να σκοράρει. Δεν βλέπω, όμως, να λένε τίποτα αυτοί που μας είχαν τρελάνει για τα πέναλτι και τις κόκκινες υπέρ του Παναθηναϊκού, που ήταν όλα, για το πέναλτι-εφεύρεση του Γιόβιτς. Για αυτούς σήμερα όλα καλά . Η παράγκα Αλαφούζου θα φταίει.....

*Ο κόσμος πήγε πριν φύγει η ομάδα για το γήπεδο και τόνωσε ψυχολογικά τους παίκτες και τους συνόδεψε μέχρι το γήπεδο, όπου τους απαγορεύτηκε εδώ και ημέρες να μπουν. Δεν πειράζει μπήκαν ο Τετέι και η παρέα του.

*Η Παναθηναϊκή οικογένεια ζει μεγάλες στιγμές ενότητας. Το είδαμε και την Παρασκευή στο 8ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" , όταν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Γιάννης Αλαφούζος είδαν μαζί το παιχνίδι μετά από πρόσκληση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Ο ενωμένος Παναθηναϊκός δεν φοβάται τίποτα..