Παναθηναϊκός: Η έκπληξη του Ζιλμπέρτο Σίλβα στη σημερινή προπόνηση (pic)

Ένα γνώριμο πρόσωπο έκανε την εμφάνισή του στο «Γ. Καλαφάτης», προσφέροντας μια ευχάριστη έκπληξη στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» και είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά παλιούς γνώριμους και φίλους από την παρουσία του στον σύλλογο.

Ο παλαίμαχος άσος των «πράσινων» είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, τον Τάκη Φύσσα, αλλά και τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μάλιστα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα παρακολούθησε από κοντά το πρόγραμμα της προπόνησης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να δει από κοντά τη σημερινή δουλειά των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.