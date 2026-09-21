Παναθηναϊκός: Η έκπληξη του Ζιλμπέρτο Σίλβα στη σημερινή προπόνηση (pic)
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρώην «πράσινος» βρέθηκε σήμερα στο «Γ. Καλαφάτης»
Ένα γνώριμο πρόσωπο έκανε την εμφάνισή του στο «Γ. Καλαφάτης», προσφέροντας μια ευχάριστη έκπληξη στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» και είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά παλιούς γνώριμους και φίλους από την παρουσία του στον σύλλογο.
Ο παλαίμαχος άσος των «πράσινων» είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, τον Τάκη Φύσσα, αλλά και τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.
Μάλιστα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα παρακολούθησε από κοντά το πρόγραμμα της προπόνησης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να δει από κοντά τη σημερινή δουλειά των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.