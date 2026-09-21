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Παναθηναϊκός: Η έκπληξη του Ζιλμπέρτο Σίλβα στη σημερινή προπόνηση (pic)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρώην «πράσινος» βρέθηκε σήμερα στο «Γ. Καλαφάτης»

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Η έκπληξη του Ζιλμπέρτο Σίλβα στη σημερινή προπόνηση (pic)
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Ένα γνώριμο πρόσωπο έκανε την εμφάνισή του στο «Γ. Καλαφάτης», προσφέροντας μια ευχάριστη έκπληξη στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» και είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά παλιούς γνώριμους και φίλους από την παρουσία του στον σύλλογο.

Ο παλαίμαχος άσος των «πράσινων» είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, τον Τάκη Φύσσα, αλλά και τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μάλιστα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα παρακολούθησε από κοντά το πρόγραμμα της προπόνησης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να δει από κοντά τη σημερινή δουλειά των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.

https://www.instagram.com/p/Ddi5kXVOJd0/
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