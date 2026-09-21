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Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς έπιασαν δουλειά – Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση

Τα... κλικ της πρώτης συγκέντρωσης των Διεθνών, ενόψει Nations League 

Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς έπιασαν δουλειά – Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση
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Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «σήκωσαν μανίκια» ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής για τους πρώτους αγώνες του Nations League.

Η Εθνική έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Ολλανδία (01/10, 21:45) και τη Γερμανία (04/10, 21:45), τα οποία θα διεξαχθούν στην Τούμπα.

Έτσι, οι διεθνείς συγκεντώθηκαν στο ξενοδοχείο προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.

Χρήστος Ζαφείρης

Ο Χρήστος Ζαφείρης

Eurokinissi Sports

Στόχος της Ελλάδας είναι να ολοκληρώσει την παρουσία της τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου, προκειμένου να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Μανδάς

Ο Χρήστος Μανδάς

Eurokinissi Sports

Οι κλήσεις της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Αλέξανδρος Κυζιρίδης

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης

Eurokinissi Sports

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League:

  • 24/09: Σερβία – Ελλάδα (21:45)
  • 27/09: Γερμανία – Ελλάδα (21:45)
  • 01/10: Ελλάδα – Ολλανδία (21:45, Τούμπα)
  • 04/10: Ελλάδα – Γερμανία (21:45, Τούμπα)
  • 13/11: Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)
  • 16/11: Ελλάδα – Σερβία (21:45, Πανθεσσαλικό Στάδιο)
Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης

Eurokinissi Sports

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