Ελλάδα: Νέα πρόσωπα από Γιοβάνοβιτς - Επιστροφή Σάλιακα, Κυριακόπουλου | Μέσα Κυζιρίδης, Κωστούλας

Τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού περιλαμβάνουν αρκετά νέα πρόσωπα, καθώς η Ελλάδα έχει μπροστά της τέσσερις αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.

Από τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απουσιάζουν οι τραυματίες Ρότα και Γιαννούλης, με τους Σάλιακα και Κυριακόπουλο να καλύπτουν τις θέσεις τους. Εκτός κλήσεων έμεινε και ο Μπακασέτας, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Παράλληλα, στην Εθνική επιστρέφει ο Ντόι, ενώ για πρώτη φορά στις συγκεκριμένες κλήσεις βρίσκονται οι Κυζιρίδης και Μπάμπης Κωστούλας.

Συνοπτικά, οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γιώργος Βαγιαννίδης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Ανδρέας Ντόι.

Μέσοι: Θανάσης Ανδρούτσος, Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Επιθετικοί: Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.