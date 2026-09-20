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Ελλάδα: Με τον αδερφό του Πέτρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό κόντρα στην Σλοβακία

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσουν τους Ποκόρνι/Κάρολ στο διπλό, με την Ελλάδα να ψάχνει το προβάδισμα στο 1-1.

Ελλάδα: Με τον αδερφό του Πέτρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό κόντρα στην Σλοβακία
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί τελικά μαζί με τον αδερφό του, Πέτρο, στο διπλό απέναντι στη Σλοβακία, αντί του Στέφανου Σακελλαρίδη.

Οι δύο αδερφοί θα αντιμετωπίσουν τους Λούκας Ποκόρνι και Μίλος Κάρολ, με στόχο να δώσουν στην Ελλάδα το προβάδισμα στο Davis Cup tie με τη Σλοβακία, το οποίο βρίσκεται στο 1-1.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, θα μείνει εκτός διπλού, προκειμένου να αγωνιστεί στο τελευταίο μονό, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι στα qualifiers του Davis Cup προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (20/09):

NTC Kosice

  • 11:00: Στέφανος Τσιτσιπάς / Πέτρος Τσιτσιπάς - Λούκας Ποκόρνι / Μίλος Κάρολ
  • Ακολουθεί: Στέφανος Τσιτσιπάς - Άλεξ Μόλτσαν
  • Ακολουθεί, εάν χρειαστεί: Στέφανος Σακελλαρίδης - Νόρμπερτ Γκόμπος
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