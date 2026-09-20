Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/09) - «Σφραγίδα Ομπράντοβιτς»

Στην κατάκτηση του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έφτασε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τη νίκη του 87-81 επί του ΠΑΟΚ έχοντας τη «Σφραγίδα Ομπράντοβιτς», μια και οι «πράσινοι» έπαιξαν σπουδαίες άμυνες στα τελευταία λεπτά.

Από εκεί και πέρα, «Μόνο ο Φουρνιέ δεν έφτανε» για τον Ολυμπιακό που ηττήθηκε στον τελικό του Euroleague Super Cup από την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ «ΑΕΚ γερά» είναι το σύνθημα στην Ένωση για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

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