Βόλος: Με Λοντίγκιν στην αποστολή για την ΑΕΚ

Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε, με τον Κώστα Μπράτσο να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση. Σε αυτή βρίσκεται και ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες και είναι πλέον διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Σιαμπάνης, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνης και Μπάρε.

Η αποστολή:

Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.