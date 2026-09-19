Βόλος: Με Λοντίγκιν στην αποστολή για την ΑΕΚ

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ και ο Κώστας Μπράτσος συμπεριέλαβε στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Γιούρι Λοντίγκιν.

Βόλος: Με Λοντίγκιν στην αποστολή για την ΑΕΚ
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Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε, με τον Κώστα Μπράτσο να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση. Σε αυτή βρίσκεται και ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες και είναι πλέον διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Σιαμπάνης, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνης και Μπάρε.

Η αποστολή:

Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.

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