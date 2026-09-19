Γιαμπουσέλε: «Πρέπει να παλεύουμε πάντα για αυτή τη φανέλα» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», καθώς επικράτησε με 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στη μικτή ζώνη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι του αρέσει που βρίσκεται στους «πράσινους» και ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξεχωριστός.

Παράλληλα μίλησε και για τα τάιμ άουτ τονίζοντας πως ο Ομπράντοβιτς έλεγε θετικά σχόλια και ανέβαζε την ψυχολογία των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Πολύ καλές. Μας ανέβασαν απόψε. Είχαμε μία στιγμή στο παιχνίδι που επέστρεψαν και ήταν επιθετικοί και μείναμε συγκεντρωμένοι. Καταφέραμε να πάμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και πολεμήσαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να κερδίσουμε».

Νιώσατε τι έγινε όταν ο Μπάντιο σκόραρε από τη γωνία; «Όλοι φώναζαν (σ.σ. γέλια). Αυτή ήταν η στιγμή που νιώσαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Τους πιέσαμε. Είναι καλή ομάδα αυτή που παίξαμε απόψε και ήταν σημαντικό για εμάς να πάρουμε τη νίκη».

Πόσα μπορείτε να πάρετε από αυτό το τουρνουά ενόψει και της έναρξης της Euroleague; «Πολλά πράγματα. Πολλά λάθη, αλλά είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε. Αυτό ήταν ένα τουρνουά πριν από την έναρξη της Euroleague, οπότε ήταν καλά για να δούμε που βρισκόμαστε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Έχουμε μία εβδομάδα για να δουλέψουμε για το παιχνίδι που θα γίνει στο σπίτι μας».

Τι έχεις να πεις για το παιχνίδι; «Ήμουν τυχερός που βρέθηκα και στην Ευρώπη και στο ΝΒΑ, αλλά το απολαμβάνω. Να έρχομαι σε ένα τουρνουά σαν αυτό με τους φιλάθλους που ξέρεις τι σημαίνει για τον σύλλογο ήταν κάτι πολύ καλό. Απολαμβάνω αυτήν την ομάδα, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο. Τα πάω πολύ καλά έως τώρα και ανυπομονώ να παίζω παιχνίδια και να κερδίζουμε».

Πώς είναι η καθημερινή δουλειά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς; «Ξεχωριστή. Ξεχωριστή γιατί δίνει προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλά τα πάει πολύ καλά. Προσπαθεί να καθοδηγήσει την ομάδα, να μας δώσει αυτοπεποίθηση και θέλει να παίζουμε σωστά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Υπάρχει καμία πίκρα... με τον Ματίας Λεσόρ από εκείνη την επική σειρά μεταξύ Παρτιζάν και Ρεάλ Μαδρίτης; «Κάθε φορά (σ.σ. γέλια). Λέει πολλά πράγματα, αλλά πάντα τα λέμε μεταξύ μας. Είναι σαν αδερφός μου, οπότε πάντα πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Δίνουμε αυτοπεποίθηση ο ένας στον άλλον, αλλά όταν παίζουμε μαζί προσπαθούμε για τη νίκη».

Τι σου είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τάιμ άουτ όσο ήσασταν πίσω στο σκορ; «Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπαμε στα τάιμ άουτ, αλλά τα περισσότερα ήταν πάντα θετικά. Με ωθεί να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, να είμαι καλός στο γήπεδο και μου δίνει πολλή αυτοπεποίθηση και με εμπιστεύεται. Οπότα απλά προσπαθώ να μπαίνω στο γήπεδο, να παίζω το παιχνίδι μου όσο καλύτερα μπορώ και να μην κάνω λάθη».

Στο τέλος οι περισσότεροι παίκτες βούτηξαν για την μπάλα. Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλετε ενόψει Euroleague και GBL; «Φυσικά και το παρατήρησα και αυτή η ενέργεια και αυτό το DNA είναι που θέλουμε. Παλεύουμε για τη φανέλα, σεβόμαστε αυτόν τον σύλλογο. Σεβόμαστε τους φιλάθλους. Σεβόμαστε όλους όσοι έρχονται να μας στηρίξουν κάθε μέρα. Οπότε κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το νιώθουν όλοι αυτό Σίγουρα δεν θα φοβηθώ να βουτήξω για την μπάλα, δεν φοβάμαι να το κάνω, παλεύω για την μπάλα και θέλω να κάνουν όλοι το ίδιο».