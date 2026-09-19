Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 87-81: Πήρε τον “εμφύλιο”, πήρε και το “Παύλος Γιαννακόπουλος”

Μετά από ένα φανταστικό παιχνίδι, δείγμα του τι θα ακολουθήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του 8ου τουρνουά που έγινε στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε του εξαιρετικού ΠΑΟΚ, μετά από ένα φανταστικό ντέρμπι και πήρε την νίκη με 87-81, αλλά και το τουρνουά.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Λεσόρ και Μπόνγκα με 14. ΑΠό πλευράς ΠΑΟΚ 15 πόντους είχε ο Φόστερ.

Η… κακή ημέρα φάνηκε από το πρωί για τον Παναθηναϊκό και μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός πως στα πρώτα 1:53 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και κάλεσε τάιμ άουτ. Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα με 0-6, αλλά το θέμα ήταν ότι οι παίκτες του “τριφυλλιού” είχαν αλλού το… μυαλό τους. Μετά τα όσα… ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της διακοπής οι γηπεδούχοι άρχισαν να… ξυπνάνε και να μπαίνουν στο ματς. Στα μισά της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν στο 7-10, με τον Μήτρου-Λονγκ να πετυχαίνει σουτ τριών πόντων για το 7-13.

Μετά το τάιμ άουτ… τριπλή αλλαγή

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας στο παρκέ τους Μπαντιό, Φρανσίσκο και Μπόνγκα οι οποίοι και έκαναν τη διαφορά. Καλάθι με υπογραφή… Καλάθη για το 7-15 και ο “Ζοτς” πέρασε στο παρκέ και τον Χουάντσο αλλάζοντας όλη την πεντάδα. Ο Φρανσίσκο πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι επιθετικά, οι “πράσινοι” προσπάθησαν να σκληρύνουν την άμυνα τους, ο Μπόνγκα ήταν εξαιρετικός και έκανε το 19-19 με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ μπροστά με 19-21.

Μαγικά… Φρανσίσκο

Τρίποντο του Καλάθη για το 20-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου αλλά ήταν ηλίου φαεινότερο πως ο Παναθηναϊκός είχε αλλάξει προσέγγιση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνέχιζε να έχει πολλά παράπονα, με τον Αντρέα Τρινκιέρ να… ακολουθεί, παρά την καλή εμφάνιση των παικτών του, με τον Μπόνγκα να κάνει το 25-24 και να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του 2:25 από την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ κάλεσε με τη σειρά του τάιμ άουτ, με την πρωτοπορία στο σκορ να αλλάζει συνεχώς χέρια και στο 15’ το σκορ να είναι στο 28-30.

Ο Φόστερ για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν πολύ καλός και με τρίποντο έκανε το 30-34, με τον Όσμαν να ακολουθεί για την ομάδα του. Εκεί όμως “μίλησε” για τον Παναθηναϊκό ο Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος με προσωπικές ενέργειες κράτησε την ομάδα του κοντά και μάλιστα της επέτρεψε να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 43-41.

Σερί 2-16, σοκ για τον Παναθηναϊκό και… αμυντική απάντηση Ομπράντοβιτς

Όσο καλά ξεκίνησε το πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου, τόσο χειρότερη ήταν η συνέχεια για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τόσο εξαιρετική για την ομάδα ατού Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο τρίποντα από Γιαμπουσέλε και Μπάντιο και προηγήθηκε με 49-41, αλλά η συνέχεια ήταν… καταστροφική. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε εξαιρετική άμυνα, είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε εξαιρετικές συνθήκες για ελεύθερα σουτ και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Μάλιστα με τρίποντο του Χουγκάζ πέρασε μπροστά στο 26’ με 49-51, ενώ δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Όσμαν έκαναν το 49-57, με τον ΠΑΟΚ να “τρέχει” σερί 0-16.

Και κάπου εκεί ο Ομπράντοβιτς έριξε στο παρκέ το… χαρτί της άμυνας. Γκραντ, Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός “έπνιξε” τον ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως οι παίκτες του Ιταλού τεχνικού δε μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τη μπάλα και να βρεθούν στη ρακέτα του Παναθηναϊκού με τους “πράσινους” να απαντούν με σερί 10-3 και να προηγούνται με 61-60 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ντέρμπι μέχρι το τέλος

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ακριβώς όπως το περίμεναν όλοι. Πραγματικό ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε στην πράξη την μετάβαση του σε άλλο επίπεδο, βάζοντας πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Συνεχόμενα τρίποντα από Γκραντ και Χάτζινς, με τις άμυνες να πηγαίνουν λίγο… περίπατο και τους Μπόνγκα και Όσμαν να δίνουν λύσεις για τις ομάδες τους και στο σκορ στο 72-72, έξι λεπτά πριν από το τέλος.

Ένα λεπτό αργότερα ο Παναθηναϊκός τα έκανε… μούσκεμα στην άμυνα του με τον Φόστερ και τον Χάυζινς να μη συγχωρούν τα αμυντικά λάθη των “πράσινων” και να δίνουν προβάδισμα στην ομάδα τους με 72-77, αναγκάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ, 4:39 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει γρήγορες λύσεις για να απαντήσει, αλλά ήταν άστοχος. Παρ' όλα αυτά με μεγάλο "όπλο" του στην τελευταία περίοδο τα επιθετικά ριμπάουντ (οι "πράσινοι" ήταν εξαιρετικοί σε αυτό το κομμάτι), ροκάνισε τη διαφορά και ο Λεσόρ με 1/2 βολές έκανε το 78-79, 2:44 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Φόστερ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ο Μπάντιο απάντησε με τρίποντο για το 83-81, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγάζουν τη φάση της... σεζόν (θα λέγαμε) με συνεχόμενες βουτιές για να κλέψουν την μπάλα και να τα καταφέρνουν μέσα σε αποθέωση, 32 δεύτερα πριν το τέλος.

Τα Δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81