Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ο Παναθηναϊκός μοίρασε χαμόγελα σε δύο παιδιά (vid)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την «πράσινη» ΚΑΕ στο ημίχρονο του αγώνα να προχωρά σε μία σπουδαία πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» εκπλήρωσε τις ευχές δύο παιδιών από το Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος, με την Κατερίνα και τον Αντώνη να μην μπορούν να κρύψουν την χαρά τους.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Στο σημερινό ημίχρονο της αναμέτρησης της ομάδας μας με τον για τον τελικό του 8ου Τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος", είχαμε την τιμή και τη χαρά να εκπληρώσουμε δύο ευχές παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Η Κατερίνα και ο Αντώνης, υποστηρικτές της ομάδας μας και φίλοι του μπάσκετ, από όλες τις ευχές που θα μπορούσαν να κάνουν, επέλεξαν να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές. Η Κατερίνα θέλησε να γνωρίσει τον Κώστα Σλούκα και ο Αντώνης τον Ντίνο Μήτογλου.

Οι δύο αθλητές μας εκπλήρωσαν την ευχή τους και πρόσφεραν στην Κατερίνα και τον Αντώνη από μία δική τους εμφάνιση, ως ένα ξεχωριστό αναμνηστικό αυτής της ιδιαίτερης και γεμάτης συναίσθημα στιγμής».