Superleague Βαθμολογία: Πήρε τη νίκη στο Περιστέρι η Κηφισιά - «Λευκή» ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η Κηφισιά πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό στο Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα των βορείων προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του και της χάρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Λίγο αργότερα, Άρης και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο «Κλ. Βικελίδης» και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Η βαθμολογία: