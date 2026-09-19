Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Οι «ερυθρόλευκοι» ξύπνησαν αργά και η «Βασίλισσα» πήρε εκδίκηση

Δεν τα κατάφερε στο Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός.

Παρά τα ξεσπάσματα και τα εξαιρετικά διαστήματα απόδοσης που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Πρωταθλητές Ευρώπης δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, γνωρίζοντας την ήττα με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του πρώτου Super Cup της EuroLeague.

Η «Βασίλισσα» του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν πιο σταθερή, έδειξε πιο έτοιμη και ήταν πιο εύστοχη από τους Πειραιώτες, παίρνοντας μια άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του Final Four στην Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, επιστρέφοντας από τις διψήφιες διαφορές του πρώτου μέρους και παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με 61-56 στο 24'. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη, γεγονός που επέτρεψε στους Ισπανούς να ανακτήσουν τα ηνία και εν τέλει να πανηγυρίσουν τη νίκη στο φινάλε.

Από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεχώρισαν οι Εβάν Φουρνιέ (14π.), Σάσα Βεζένκοφ (22π., 5 ριμπ) και Ντόντα Χολ, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να κυριαρχεί οργανωτικά στην τρίτη περίοδο (9 ασίστ), ενώ ο Ζαν Μοντέρο έδωσε σημαντικές λύσεις παρά το μοιραίο λάθος στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στην αντίπερα όχθη, οι «μερένγχες» στηρίχθηκαν στην επιθετική τους πολυφωνία, με τους Καμπάτσο, Μαλεντόν, Καμπαρό, Πραντίγια, Φελίζ και Ντεκ να βγαίνουν μπροστά σε διαφορετικά σημεία του ματς, σφραγίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο παρκέ της «Etihad Arena» με τους ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ, ενώ η Ρεάλ άρχισε με Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν και Ταβάρες. Σκληρό παιχνίδι με ένταση στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να υποπίπτουν σε αρκετά λάθη και συγκεκριμένα 5 στα πρώτα δύο λεπτά.

Με απίθανη πάσα, πίσω από την πλάτη του Καμπάτσο η Ρεάλ έκανε το 2-6 στον αιφνιδιασμό με λέι απ του Ντεκ, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με καλάθι του Γουόρντ για το 4-6 στα 6:04. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο για το 7-8, με τον Καμπαρό να απαντάει με το πρώτο εύστοχο της Ρεάλ για το 7-11. Το jumpshoot του Ντόρσεϊ και το καλάθι του Παπανικολάου έφεραν στα ίσα το παιχνίδι (11-11), ωστόσο η «Βασίλισσα» άρχισε να... τιμωρεί από τα 6,75 και εκμεταλλευόμενη τις κακές επιστροφές των Πειραιωτών έκανε το 12-20 με ένα επιμέρους σερί 1-9.

Με... αέρα 9 πόντων μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ (15-24), όμως οι Πρωταθλητές Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν το ανοιχτό γήπεδο, ανέβασαν τις εντάσεις τους στο παιχνίδι και ψαλίδισαν τη διαφορά στους τρεις πόντους (24-27) με πέντε σερί του Φουρνιέ. Με ωραία διείσδυση ο Μαλεντόν έκανε το 24-31 και η Ρεάλ πήρε ξανά απόσταση, ενώ λίγο μετά ο Πραντίγια έφυγε στο transition, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +10 για το 27-37 στα μέσα της περιόδου.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πλησίασε με ένα ζευγάρι βολών του Μοντέρο (37-42) λίγο πριν το ημίχρονο, με τον Δομινικανό να φτάνει τους 8 πόντους, ενώ η διαφορά μειώθηκε στους 3 με καλάθι του Εντιάι στο ανοιχτό γήπεδο για το 41-44. Το απίθανο τρίποντο του Γιάντουνεν 4.8'' πριν το τέλος διαμόρφωσε το 41-47, ενώ λίγο μετά ο Κόρι Τζόσεφ ντύθηκε... ΜακΚίσικ και με τρομερό coast to coast λέι απ, πρόλαβε την κόρνα, κάνοντας το 43-47.

Άλλος Ολυμπιακός βγήκε από τα αποδυτήρια της «Etihad Arena», με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο, προσπερνώντας με ένα 7-0 σερί για το 50-47. Ο Ντεκ με δύο συνεχόμενα τρίποντα ανέκτησε το προβάδισμα για το 53-50, με τον Ντόρσεϊ να απαντά άμεσα, ευστοχώντας στο πρώτο του για την ισοπαλία (53-53). ΜακΙντάιρ και Γουόρντ συνδυάστηκαν μαεστρικά για το 59-56, ενώ ο Χολ στον αιφνιδιασμό έκανε το 61-56, αναγκάζοντας τον Πέδρο Μαρτίνεθ να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Ο Φελίζ απάντησε γρήγορα για το 65-62 ενώ μετά από κλέψιμο της Ρεάλ, ο Αμπάλντε πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το προσπέρασμα της «Βασίλισσας» με 68-69. Ο Χολ με παλικαρίσιο καλάθι έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά (70-69), όμως ο Ντάμιαν Τζόουνς διαμόρφωσε το 70-71. Ο Μοντέρο έκανε το 72-75 από τη γραμμή, με το οποίο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο.

Ένα 7-0 της Ρεάλ στην αρχή της τέταρτης περιόδου δημιούργησε απόσταση 10 πόντων (72-82), με τον Βεζένκοφ να "ξεκολλάει" την ομάδα του με ένα ζευγάρι εύστοχων βολών για το 74-82 και τον Μοντέρο με τρίποντο να κάνει το 77-82.

Τα περιθώρια άρχιζαν να στενεύουν αρκετά. Ο Βεζένκοφ έκανε αρχικά το 80-85 με τρίποντο, ενώ μετέπειτα με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 83-87 3:33' πριν τη λήξη του αγώνα.

Εκεί που οι Ισπανοί πήγαν να πάρουν ξανά απόσταση και να... τελειώσουν το παιχνίδι, ο Φουρνιέ μίλησε και με τρίποντο έκανε το 86-89. Ο Γάλλος το πήρε πάνω του και με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 89-91 1:15' πριν το φινάλε.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν να... κλέψουν το παιχνίδι, όμως ο Μοντέρο υπέπεσε σε ολέθριο λάθος πατώντας τη γραμμή, δίνοντας την κατοχή στη Ρεάλ. Ο Πραντίγια αστόχησε σε τρίποντο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και ο Φελίζ σκόραρε για το 89-93 στα 8'' πριν τη λήξη, με το 89-93 να παραμένει μέχρι το τελικό σφύριγμα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): MακΙντάιρ 3 (3/4 βολές, 9 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 10 (3/3 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μοντέρο 12 (2/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) Βεζένκοβ 22 (3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 7 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Εντιάι 4 (2/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 2 (1/3 δίποντα, 2 ασίστ), Χολ 13 (4/5 δίποντα, 5/6 βολές 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς, Φουρνιέ 14 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/3 βολές)

Ρεάλ Μαδρίτης (Μαρτίνεθ): Καμπαρό, Πραντίγια, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες, Γιουλ, Φελις, Τζόουνς