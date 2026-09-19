EuroLeague Super Cup: MVP της διοργάνωσης ο Έντι Ταβάρες

Πολυτιμότερος παίκτης του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague αναδείχθηκε ο Έντι Ταβάρες, με τον ψηλό από το Πράσινο Ακρωτήρι να βοηθάει στα μέγιστα ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατήσει τόσο της Ντουμπάι στον ημιτελικό, όσο και του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Ο θηριώδης σέντερ λειτούργησε για ακόμα μία φορά ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στη ρακέτα των Ισπανών. Στον τελικό απέναντι στους Πειραιώτες είχε 3/3 σουτ με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Κορυφαία ωστόσο ήταν η εμφάνισή του κόντρα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι. Εκεί, ο Ταβάρες σταμάτησε στους 20 πόντους (με 7/10 σουτ), μαζεύοντας παράλληλα 7 ριμπάουντ, κάνοντας 2 κλεψίματα και συγκεντρώνοντας 22 μονάδες στο PIR, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους πιο dominant ψηλούς στη Γηραιά Ήπειρο.