Ιστορική νίκη: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» την Χόνβεντ και προκρίθηκε στους «16» του Champions League

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χόνβεντ, έκανε το δύο στα δύο στον τρίτο προκριματικό όμιλο και σφράγισε την παρουσία του στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη επικράτησε 9-7 και με δύο νίκες σε δύο αναμετρήσεις ετοιμάζει βαλίτσες για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πόλο. Ο Παναθηναϊκός πήρε άριστα στο κομμάτι της άμυνας, έδειξε την απαιτούμενη ψυχραιμία όταν πιέστηκε και έκανε αυτό που έπρεπε στο Σπλιτ. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη θα μάθει τους αντιπάλους της στους ομίλους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Το «τριφύλλι» μπήκε στο ματς με εξαιρετική απόδοση στην άμυνα, την ώρα που ο Γουάινμπεργκ έδειξε την ποιότητά του σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στην πρώτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Καλογερόπουλο και διπλασίασε τα τέρματά του με τον Χαλυβόπουλο στον παίκτη παραπάνω.

Η Χόνβεντ μείωσε με τον Σούγκαρ και ισοφάρισε με τον Βάντοβιτς. Το τριφύλλι πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα με τέρμα του Κοπελιάδη στον παίκτη παραπάνω και με «κεραυνό» του Σκουμπάκη έφτασε στο 4-2, ένα λεπτό πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, οι τυπικά φιλοξενούμενοι μείωσαν στο γκολ, αλλά ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Παπασηφάκη έφερε και πάλι τη διαφορά στα δύο τέρματα για το 5-3. Ο Βάντοβιτς έκανε το 5-4 και στη συνέχεια ο Νικολαΐδης πέτυχε το 6-4 από τη θέση του φουνταριστού. Ο Έκλερ μείωσε ξανά για τους Ούγγρους, όμως ο Χαλυβόπουλος διαμόρφωσε το 7-5 της τρίτης περιόδου.

Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Παπασηφάκη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-5 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και στη συνέχεια ο Χαλυβόπουλος έδωσε «αέρα» τεσσάρων τερμάτων στην ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Ο Βίτσκοβιτς μείωσε ξανά για τη Χόνβεντ και ο Αράγια διαμόρφωσε το 9-7 στα 80 δεύτερα πριν το φινάλε του ματς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΧΟΝΒΕΝΤ 9-7

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-1, 3-3, 2-2

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1

Χόνβεντ (Σίβος): Σόμα, Κέβι, Μπένζ, Βάντοβιτς 2, Σούγκαρ 1, Αράγια 1, Ίμρε, Βίτσκοβιτς 2, Γιάνκοβιτς, Έκλερ 1, Σιμόν, Ζεπβάλβι, Μάσερ, Παγιάν