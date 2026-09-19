Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η απονομή των τροπαίων στον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-81 στο ελληνικό... εμφύλιο του ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος έκανε την απονομή και στους δύο φιναλίστ μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με πολλά χειροκροτήματα.

Το τρόπαιο πήρε ο Κώστας Σλούκας, ενώ μετά την απονομή προβλήθηκε βίντεο για τον Παύλο Γιαννακόπουλο.