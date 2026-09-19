Πλήγμα στη Γιουβέντους: Ρήξη χιαστού ο Γκραμπάρα

Πρόβλημα από το πουθενά προέκυψε στη Γιουβέντους, με τον Καμίλ Γκραμπάρα να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, καθώς ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Ο 27χρονος γκολκίπερ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Βόλφσμπουργκ, προκειμένου να αποτελέσει μία επιπλέον λύση κάτω από τα δοκάρια και να πλαισιώσει τον Γκουλιέλμο Βικάριο.

Μάλιστα, ο Γκραμπάρα είχε ήδη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γιουβέντους, αγωνιζόμενος στη νικηφόρα αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν για τη League Phase του Europa League, όπου η ιταλική ομάδα επικράτησε με το εμφατικό 5-0.

Η επιστροφή του Πολωνού τερματοφύλακα αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά, με τον ίδιο να υπολογίζεται εκτός δράσης μέχρι το 2027. Ως εκ τούτου, η Γιουβέντους είναι πλέον αναγκασμένη να κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση ελεύθερου τερματοφύλακα.

Πέρα από τον Βικάριο, η μοναδική διαθέσιμη επιλογή αυτή τη στιγμή είναι ο 36χρονος Κάρλο Πινσόλιο.