Πλήγμα στη Γιουβέντους: Ρήξη χιαστού ο Γκραμπάρα
Άσχημα νέα για τη Γιουβέντους, καθώς ο Καμίλ Γκραμπάρα υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο
Πρόβλημα από το πουθενά προέκυψε στη Γιουβέντους, με τον Καμίλ Γκραμπάρα να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, καθώς ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.
Ο 27χρονος γκολκίπερ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Βόλφσμπουργκ, προκειμένου να αποτελέσει μία επιπλέον λύση κάτω από τα δοκάρια και να πλαισιώσει τον Γκουλιέλμο Βικάριο.
Μάλιστα, ο Γκραμπάρα είχε ήδη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γιουβέντους, αγωνιζόμενος στη νικηφόρα αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν για τη League Phase του Europa League, όπου η ιταλική ομάδα επικράτησε με το εμφατικό 5-0.
Η επιστροφή του Πολωνού τερματοφύλακα αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά, με τον ίδιο να υπολογίζεται εκτός δράσης μέχρι το 2027. Ως εκ τούτου, η Γιουβέντους είναι πλέον αναγκασμένη να κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση ελεύθερου τερματοφύλακα.
Πέρα από τον Βικάριο, η μοναδική διαθέσιμη επιλογή αυτή τη στιγμή είναι ο 36χρονος Κάρλο Πινσόλιο.