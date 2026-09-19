Καλαμάτα: Η αποστολή για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης, την Κυριακή (20/9, 19:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά το τέλος της προετοιμασίας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του για τη σημαντική αναμέτρηση απέναντι στους «πράσινους».

Από την αποστολή της Καλαμάτας απουσιάζουν οι Βαρελάς, Παναγιώτου, Αγγελής και Μουζάκης.

Η αποστολή της Καλαμάτας:

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, Μπολίβαρ.