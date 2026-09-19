Τρινκιέρι: «Έπρεπε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στο τέλος, να προετοιμαστούμε για το Super Cup»

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», όμως δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στα στοιχεία που κρατά από την παρουσία της ομάδας του στο τουρνουά, αλλά και σε εκείνα που χρειάζονται βελτίωση.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

Για το τι κρατάει και τι αφήνει ο ΠΑΟΚ από την παρουσία του στο τουρνουά:

«Κάποια καλά και κάποια άσχημα πράγματα. Παλέψαμε απέναντι σε μία σπουδαία. Ήμασταν κοντά, έπρεπε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στα τελευταία 3 λεπτά, αυτό μας στοίχισε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτερη από χθες, με περισσότερο physicality, αλλά δεν πήραμε τα ριμπάουντ στα κομβικά σημεία του ματς».

Για το αν ήταν εμφάνιση-δήλωση για τα όσα θα γίνουν στην σεζόν:

«Η δήλωση είναι ότι χάσαμε. Αυτή είναι η μόνη δήλωση. Η μόνη πραγματικότητα που φάνηκε στο παρκέ. Δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε».

Για τον αγώνα στο Super Cup με τον Παναθηναϊκό AKTOR:

«Έχουμε μία εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα και να προετοιμαστούμε για το ματς».