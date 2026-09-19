Μαρτίνεθ: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα στην άμυνα, πιο σημαντική η νοοτροπία μας από την τακτική»

Η Ρεάλ βγήκε νικήτρια από την μάχη με τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τη «Βασίλισσα» να γίνεται η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κατακτά το νεοσύστατο τρόπαιο.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «μερένγχες», Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα στην άμυνα, όμως η νοοτροπία που έδειξε η ομάδα του ήταν το κλειδί για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την πίστη που είχαν. Είχαμε ένα κακό διάστημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα στην άμυνα, αλλά επιβιώσαμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή είχαμε την προσωπικότητα. Ίσως δεν παίξαμε εξαιρετικά, πρέπει να βελτιωθούμε είμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας μας, αλλά η νοοτροπία μας είναι πάντα πιο σημαντική από την τακτική».