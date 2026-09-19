· Προμηθέας Πατρών

Βαριά ήττα για τον Προμηθέα από τη Ράστα Βέχτα και αποκλεισμός από το BCL

Ο Προμηθέας Πατρών ηττήθηκε με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα στα προκριματικά του Basketball Champions League και δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του ομίλου. Συνεχίζει στο FIBA Europe Cup η ελληνική ομάδα.

Βαριά ήττα για τον Προμηθέα από τη Ράστα Βέχτα και αποκλεισμός από το BCL
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Ο Προμηθέας Πατρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ράστα Βέχτα στα προκριματικά του Basketball Champions League, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 103-73 από τη γερμανική ομάδα.

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση, όμως η Ράστα Βέχτα αντέδρασε άμεσα και στη συνέχεια επέβαλε τον ρυθμό της. Με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια και πρωταγωνιστές τους Αρμάν Φράνκλιν, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις και Ματ Λιούις, οι Γερμανοί πήραν απόσταση ασφαλείας και δεν απειλήθηκαν μέχρι το φινάλε.

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη δεύτερη περίοδο η Ράστα Βέχτα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και δημιούργησε διψήφια διαφορά. Η ευστοχία της γερμανικής ομάδας από τα 6,75μ. έκανε δύσκολη την προσπάθεια του Προμηθέα να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 21 πόντους, με τη Ράστα Βέχτα να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και τον Προμηθέα να αδυνατεί να βρει λύσεις στην άμυνα.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο. Παρά ένα μικρό σερί 5-0 των Πατρινών, ο Ματ Λιούις ανέλαβε δράση και με προσωπικό ξέσπασμα ανέβασε τη διαφορά ακόμη περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και το +26 περίπου τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη.

Ο Προμηθέας θα συνεχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup, έχοντας εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 39-53, 52-77, 73-103.

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