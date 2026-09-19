Παναιτωλικός: Με Μαυρία και Θυμιάνη, αλλά χωρίς Μπάσι κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμίν Μπάσι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο μυϊκού τραυματισμού.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Χάρης Μαυρίας. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής είχε αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, ωστόσο έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και είναι διαθέσιμος.

Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Κωνσταντίνος Θυμιάνης.

Εκτός παραμένει ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης στο ΟΑΚΑ και αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν οι Λάμπρος Σμυρλής και Δαυίδ Γαλιάτσος, παρότι τις τελευταίες ημέρες έχουν επιστρέψει σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων.

Η αποστολή:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.