Μπάντιο: «Βελτιωνόμαστε ως ομάδα, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο»

Ο Μπράνκου Μπάντιο, όπως και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στάθηκε στις λίγες προπονήσεις που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ως ομάδα. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ξεκαθάρισε πως το «τριφύλλι» βελτιώνεται, αλλά ακόμη έχει δρόμο…

Για τις απουσίες και αν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του προσπαθούν να καλύψουν τα κενά: «Απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν έχουμε κάνει ακόμα πολλές προπονήσεις μαζί. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά βελτιωνόμαστε ως ομάδα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μας λείπουν. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα μόλις γυρίσουν».

Για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup: «Πρέπει να μαθαίνεις από κάθε παιχνίδι. Είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Οπότε θα μάθουμε από αυτό το παιχνίδι τι κάναμε σωστά, τι λάθος και απλώς να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε».

Για τις ομοιότητες που συνάντησε στον Παναθηναϊκό σε σχέση με την περσινή Βαλένθια: «Σπουδαίες ομάδες. Εδώ βλέπεις τη θέληση. Όλοι θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί και να τα δώσουν όλα στο γήπεδο. Να τα αφήσουν όλα στο παρκέ και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσεις στο μπάσκετ. Να τα αφήσεις όλα στο παρκέ και να είσαι ανταγωνιστικός».