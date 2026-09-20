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La Liga: Το τρένο της Μπαρτσελόνα δεν σταματάει... πουθενά - Νέο «σόου» του Ραφίνια

Το... τρένο της Μπαρτσελόνα πέρασε και από την Ανδαλουσία, με τους «μπλαουγκράνα» να επικρατούν με 3-1 της Σεβίλλης και τον Ραφίνια σε... δαιμονιώδη φόρμα να πετυχαίνει χατ-τρικ.

La Liga: Το τρένο της Μπαρτσελόνα δεν σταματάει... πουθενά - Νέο «σόου» του Ραφίνια
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Η φοβερή και τρομερή Μπαρτσελόνα έκανε το 7Χ7 στη La Liga, επικρατώντας της Σεβίλλης με 3-1 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας..

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ συνέχισε την απίθανη πορεία της στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας και το εμπόδιο των Ανδαλουσιανών σε μια εκτός έδρας δοκιμασία που εξελίχθηκε σε προσωπική παράσταση του Ραφίνια.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Καταλανούς παίρνοντας προβάδισμα στο 19ο λεπτό, όμως η αντίδραση της Μπαρτσελόνα ήταν ακαριαία, καθώς ο Ραφίνια ισοφάρισε μόλις τρία λεπτά αργότερα. Στο δεύτερο ημίχρονο, τη σκυτάλη πήρε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος με δύο εξαιρετικές ασίστ τροφοδότησε τον Βραζιλιάνο, με τον τελευταίο να νικά ισάριθμες φορές τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και να διαμορφώνει το τελικό 1-3.

Με αυτό το χατ-τρικ, ο Ραφίνια έφτασε τα 14 γκολ και τις 3 ασίστ από την αρχή της σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως διανύει την πιο παραγωγική και εντυπωσιακή περίοδο της καριέρας του, αποτελώντας τον απόλυτο ηγέτη των «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Εσπανιόλ-Έλτσε 1-3

(72' αυτ. Τζούστ - 26', 29' Νίνιο, 78' Βαλέρα)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1

(16' Μπούντιμιρ-51' Καμέγιο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0

Θέλτα-Σανταντέρ 5-0

(31' πέν. Γκονζάλες, 43' Μορίμπα, 69' Ρόμαν, 78',90'+2 Ντουράν)

Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 1-3

(19' Φοφανά - 22',52',70' Ραφίνια)

Χετάφε-Μάλαγα 20/9

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 20/9

Λα Κορούνια-Μπέτις 20/9

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 20/9

Βαλένθια-Σοσιεδάδ 20/9

Η βαθμολογία

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