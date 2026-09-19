Όσμαν: «Μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες, τέλειο που επέστρεψα εδώ»

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στη νοοτροπία και τις δυνατότητες που έχει ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα του «Δικεφάλου» από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκφράζοντας την απόλυτη αισιοδοξία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο δυνατό «τεστ» απέναντι στην πρώην ομάδα του, σημειώνοντας 16 πόντους στην επιστροφή του στο «Telekom Center Athens».

Στις δηλώσεις του, ο Όσμαν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα και τη μαχητικότητα των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος φόργουορντ:

Για την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού: «Ήταν καταπληκτικό συναίσθημα. Ήταν τέλειο που επέστρεψα εδώ μπροστά τους και να παίξω ως αντίπαλος. Στο τέλος, είχα δύο τέλεια χρόνια εδώ και ισχυρή σύνδεση μαζί τους».

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ στα φιλικά: «Απλά προσπαθώ για τις νίκες. Όλοι κάναμε step up σήμερα, ειδικά μετά το δύσκολο ματς απέναντι στην Παρτίζαν. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, είμαι υπερήφανος. Από εδώ και πέρα, θα γίνουμε καλύτεροι. Υπάρχουν πολλά που θα μάθουμε από αυτό το ματς. Προφανώς, παίζουμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και θα γίνουν λάθη. Στο τέλος, κάναμε καλή δουλειά και δεν το παρατήσαμε. Μείναμε στο παιχνίδι και γυρίσαμε από το -9 παλεύοντας».

Για το EuroCup και τα δυνατά φιλικά τεστ: «Τα τρία παιχνίδια που παίξαμε απέναντι σε ομάδες Euroleague ήταν ένα καλό τεστ για να δούμε πού είμαστε. Παίξαμε απέναντι σε καλές ομάδες, πήραμε γνώση από αυτά τα ματς και πιστεύουμε στους εαυτούς μας και ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες. Είναι νωρίς να μιλάμε για το τέλος της σεζόν, πάμε βήμα-βήμα».

Για τη σεζόν που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, τα πράγματα στον ΠΑΟΚ αλλάζουν και κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δικό μας χρέος είναι να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όσα γίνονται μέσα στο παρκέ, να δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία και να είμαστε πανέτοιμοι για τις υποχρεώσεις μας στην GBL και το Eurocup».

Για τον Αντρέα Τρινκιέρι: «Η συνεργασία μας είναι υποδειγματική μέχρι στιγμής και η επικοινωνία που έχει αναπτύξει με όλη την ομάδα είναι εξαιρετική. Μας ζητάει συνεχώς να δίνουμε τεράστια βάση και προσοχή στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας, καθώς μαθαίνουμε καθημερινά πολλά πράγματα από αυτόν».