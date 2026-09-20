Βόλος - ΑΕΚ: Με φορά από την... οκτάρα η Ένωση - Για το πρώτο τρίποντο οι Θεσσαλοί

Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ (20/9, 18:00, Magenta Sport 1) για την 5η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην αναμέτρηση έχοντας διαφορετική πορεία στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισαν την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Μάλιστα, ο Βόλος είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ, όμως δεν κατάφερε να το διατηρήσει και τελικά έφυγε χωρίς βαθμό.

Μέχρι στιγμής, η μοναδική νίκη της ομάδας στη φετινή σεζόν έχει έρθει στο Κύπελλο, όπου επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΚ προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Κύπελλο, καθώς συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «Ένωση» μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, ενώ συνολικά έξι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την εμφατική πρόκριση στο Κύπελλο, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει με νίκη και στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βόλος αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει την απαραίτητη βαθμολογική και αγωνιστική ώθηση.