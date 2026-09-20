Λεβαδειακός: Επέστρεψαν στην αποστολή οι Λιάγκας και Λαμαράνα

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (20/09, 17:00) και ο Ηλίας Χαραλάμπους ανακοίνωσε την αποστολή για τη δύσκολη αναμέτρηση.

Στις επιλογές του Κύπριου τεχνικού βρίσκονται για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Ποπέσκου και Πάνζο, ενώ στη διάθεσή του τέθηκαν ξανά οι Λιάγκας και Λαμαράνα, οι οποίοι επέστρεψαν στην αποστολή. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Σουτ και Συμελίδης.

Η αποστολή:

Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Ποπέσκου, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς.