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Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο
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Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο «Τίτορμος» έχει παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου και θα επιχειρήσει να το επιβεβαιώσει και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με όπλο την έδρα και την καλή ψυχολογία, οι Αγρινιώτες θέλουν να βάλουν δύσκολα στους φιλοξενούμενους και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Παναιτωλικός μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR (νίκη 3-1), την Καλαμάτα (νίκη 2-0), τον Λεβαδειακό (νίκη 2-0) και τον Παναθηναϊκό (ήττα 3-0).

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Αγρίνιο γνωρίζοντας ότι τον περιμένει μία απαιτητική αναμέτρηση. Η ομάδα του «Δικεφάλου» θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της, να αξιοποιήσει την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της τους τρεις βαθμούς.

Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από τη νίκη επί του Άρη με 2-0, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί απέναντι σε Λεβαδειακό (νίκη 4-0), Ατρόμητο (νίκη 2-1) και Παναθηναϊκό (ήττα 3-1).

Το παιχνίδι έχει όλα τα στοιχεία μιας δυνατής αναμέτρησης πρωταθλήματος. Εναν γηπεδούχο που θέλει να εκμεταλλευτεί κάθε πλεονέκτημα και έναν ΠΑΟΚ που καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός δύσκολου εκτός έδρας αγώνα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1.

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